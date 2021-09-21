Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta, DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 4 zanlının kentte saklandığını tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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