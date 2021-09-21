Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünce av koruma ve kollama faaliyetleri sürüyor. Ekiplerce Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da 521 Avcı denetlendi.

Denetimlerde usulsüz avcılıktan 16 avcıya idari işlem yapıldı. Yasa dışı avcılıkta kullanılan 52 teyp ile 6 tüfeğe el konuldu.

Denetimlerde bıldırcın sesi çıkaran bir adet teybin ağacın gövdesinde ses çıkarması da ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Ağacın gövdesinde bıldırcın sesi çıkaran cihazın bulunması ve muhafaza altına alınması kameraya yansıdı.