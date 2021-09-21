Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişi Kayseri'de gözaltına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Şüpheli 4 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Ayrıca, evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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