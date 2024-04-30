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Güncel
AA 30.04.2024 19:44

Kayseri'de çocuklar gökyüzünü renklendirdi

Kayseri Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesince düzenlenen "Kontrol Sende Hayat Sende" etkinliğinde uçurtmalar gökyüzü ile buluştu.

Kayseri'de çocuklar gökyüzünü renklendirdi

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte yüzlerce çocuk kendilerinin yaptığı veya satın aldıkları uçurtmalarla etkinliğe katıldı.

Aileleri ve öğretmenleriyle alanda eğlenen çocuklar, Türk bayrağı ve çizgi film karakterleri resimlerinin bulunduğu uçurtmaları uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

Etkinliğe katılan ortaokul öğrencilerinden Yasin Çınar, etkinliğe arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek ve uçurtma uçurmak için geldiklerini ifade etti.

6. sınıf öğrencisi Azime Yaren Gölbaşı da etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Herkesin rengarenk uçurtması var. Bizim uçurtmalarımız da Erciyes'e hava katarak renklendirdi." dedi.

Öğrencilerin uçurtmalarını kendilerinin tasarlayarak yaptığını dile getiren Mustafa Yazar İlkokulu Müdür Yardımcısı Volkan Gürsel de şöyle konuştu:

"Uçurtma şenliği var. Özellikle bağımlılıkla mücadele konusuna değinilmek istenmiş. Çok güzel düşünülmüş. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz kendi uçurtmalarını öğretmenleriyle beraber tasarladılar ve yaptılar. Açıkçası biz de öğrenciler gibi koşuyoruz ve eğleniyoruz. Uçurtma uçurmaya çalışıyoruz. Hem çocukluğumuzu yaşıyoruz hem de çocuklara eski çocukluğun nasıl olduğunu göstermeye çalışıyoruz."

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