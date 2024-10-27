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Güncel
AA 27.10.2024 17:14

Kayseri'de bir zanlının mide ve bağırsağında uyuşturucu madde bulundu

Kayseri'de düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan 2 şüpheliden birinin mide ve bağırsağında uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri'de bir zanlının mide ve bağırsağında uyuşturucu madde bulundu

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan A.A. (34) ile A.G'nin (36) üzerinde 2,7 gram sentetik uyuşturucu ile 76 sentetik hap ele geçirildi.

Hastaneye sevk edilen A.G'nin röntgen ve tomografi görüntülerinde ise mide ile bağırsağında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelinin mide ve bağırsağından 88 kapsül halinde 974,52 gram uyuşturucu madde çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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