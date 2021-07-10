Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 06:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir bölge "riskli alan" ilan edildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.
Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.
Etiketler: Kayseri Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı
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