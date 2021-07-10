Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 06:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akhisar'da jandarmanın bulduğu yaralı baykuş yavrusu tedavi edildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaralı baykuşa jandarma ekipleri sahip çıktı.
Kayalıoğlu Mahallesinde devriye görevi icra eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı halde kukumav baykuş yavrusu buldu.
Veterinere götürülen yavru baykuş, gerekli tedavinin ardından doğal yaşama geri kazandırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Manisa Jandarma Genel Komutanlığı Sokak Hayvanları
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