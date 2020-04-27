Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de bir binadaki karantina sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir binada uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.
Merkez Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın 14 günlük karantina süresi sona erdi.
Tedbirlerinin kaldırıldığı binada hayat normale döndü.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, 8 katlı binada iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 13 Nisan'da karantina tedbiri uygulanmasına karar vermişti.
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