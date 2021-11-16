Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de aranan 50 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de aranan kişilere yönelik son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 50 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kayseri
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