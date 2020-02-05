Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ahırında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kayabaşı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, evinin yanında bulunan ahırında kazı yapan şüpheli A.K'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelinin kazıda kullandığı belirlenen delici matkap, balyoz, kürek ve kazma ele geçirildi.
Kazıyla ahırının alt kısmını adeta yer altı şehrine çeviren A.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: kayseriSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 11:44
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