Küçükkuyu beldesi ve Sivrice Burnu açıklarında iki bölgeye operasyon düzenleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, iki lastik bottaki 66'sı Afganistan, biri İran uyruklu 67 kişiyi alıp kıyıya çıkardı.

Aralarında 25 çocuk ve 15 kadının bulunduğu bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.