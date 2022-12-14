İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında 3 gün ile 10 yıl 5 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan S.I, Y.Ç, M.G, A.C, H.A, F.Y, A.K, O.Ö. ve Y.K. ile çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüpheliler ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.