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Güncel
AA 21.08.2023 16:01

Kayseri'de 5 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 5 firari hükümlü ve 6 zanlı yakalandı.

Kayseri'de 5 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 34 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D. ile "hırsızlık" suçundan 14 yıl 10 ay hapis cezası olan Y.E'nin aralarında yer aldığı 5 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 hükümlü cezaevine teslim edildi, 6 zanlı ise serbest bırakıldı.

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