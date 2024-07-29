Kayseri'de 33 hırsız yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 33 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yakalanan 33 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çalıntı bir araç, 4 motosiklet ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Aranan 131 kişi yakalandı

Çeşitli suçlardan haklarında toplamda 297 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve aranan şüphelilere dair operasyonlarda ise yakalanan 131 kişiden 73'ü tutuklandı.

Ruhsatsız 6 tabanca ve 4 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, kapsam dışı bıçak ve 202 fişek ele geçirildi.