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Güncel
AA 29.07.2024 10:36

Kayseri'de 33 hırsız yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri son bir haftada 33 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı. Yakalanan 33 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kayseri'de 33 hırsız yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 33 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yakalanan 33 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çalıntı bir araç, 4 motosiklet ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Aranan 131 kişi yakalandı

Çeşitli suçlardan haklarında toplamda 297 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve aranan şüphelilere dair operasyonlarda ise yakalanan 131 kişiden 73'ü tutuklandı.

Ruhsatsız 6 tabanca ve 4 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, kapsam dışı bıçak ve 202 fişek ele geçirildi.

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