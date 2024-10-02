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Güncel
AA 02.10.2024 13:25

Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kayseri'de, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelenmesiyle yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, "otomobil ve motosiklet hırsızlığı" suçlarından 30 kaydı bulunan H.K. (33) ile 25 kaydı olan K.S'nin (20) yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 12 noktadan alınan PTS kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 zanlıyı bulundukları adreslerde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ile K.S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalıntı olduğu tespit edilen araçlar sahiplerine teslim edildi.

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