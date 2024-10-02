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Güncel
AA 02.10.2024 11:57

Çorum'da otomobil tıra çarptı: 5 kişi yaralandı

Çorum'da otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil tıra çarptı: 5 kişi yaralandı

Halil İbrahim B. idaresindeki tır, Tokat-Ankara kara yolu Ekmekci köyü yakınlarında makasladı. Aynı istikamette seyreden Yiğit B. yönetimindeki otomobil de tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Sümeyye B, Temam Ö. ve Salih U. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan tır sürücüsü Halil İbrahim B. ile Salih U, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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