Çok Bulutlu 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.06.2024 10:27

Kayseri'de 1 kişiyi tabanca, 1 kişiyi de bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişiyi tabanca, 1 kişiyi de bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 1 kişiyi tabanca, 1 kişiyi de bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Battalgazi Mahallesi'ne gelen Umut Y, Selçuklu Sokak'taki müstakil bir evde oturan ve cezaevindeki babasının husumetlisi olduğu iddia edilen Yaşar A'ya tabanca ile ateş açtı.

Daha sonra evin karşısındaki binada oturan bir başka husumetlisi Durmuş K'yi de bıçaklayan Umut Y. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Umut Y. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Kayseri
Sıradaki Haber
Burdur’da çıkan arazi yangını söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:55
Yenisey Kırgızlarının torunları: Hakas Türkleri
10:53
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı: Bilgilerinizi ve şifrelerinizi paylaşmayın
10:44
Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
10:42
Savunma sanayiinde yeni iş sözleşmeleri imzalandı
10:38
Kısa vadeli dış borç stoku arttı
10:37
Evde Bakım Yardımı ödemeleri yarın yapılacak
Edirne'de buğday hasadı başladı
Edirne'de buğday hasadı başladı
FOTO FOKUS
Yenisey Kırgızlarının torunları: Hakas Türkleri
Yenisey Kırgızlarının torunları: Hakas Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ