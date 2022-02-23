Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 16:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de kuvvetli rüzgar, fırtına ve kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kayseri il genelinde güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın kuvvetli, yer yer tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kayseri genelinde beklenen yağışların, Develi, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ve Yahyalı’da kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.
Ayrıca açıklamada ,ulaşımda aksamalar, çığ, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar olabileceği bildirilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Etiketler: Çığ Kar Yağışı Kayseri Meteoroloji Sağanak Ulaşım Yağış
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