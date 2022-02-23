Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kayseri il genelinde güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın kuvvetli, yer yer tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kayseri genelinde beklenen yağışların, Develi, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ve Yahyalı’da kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

Ayrıca açıklamada ,ulaşımda aksamalar, çığ, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar olabileceği bildirilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.