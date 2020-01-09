Büyükkılıç, Erciyes Kardanadam Tesisleri'nde düzenlenen "2019-2020 Yılı Yatırım Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Kayseri'ye sahip çıkma" adına çalışmaya gayret ettiklerini söyledi.

Kente 2019 yılında önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'ye belediyeler ve bağlı kuruluşlarla 2019 yılında yapılan toplam katkı 3 milyar 149 milyon lira. Ankara'dan da 1 milyar lira önemli devlet yatırımı aldık. Dünyanın sayılı parklarından olacak 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki Hava İkmal Millet Bahçesi'ne yönelik projeyi kendi ekibimizle yaptık, temel atmak için gün sayıyoruz. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi sorunsuz devam ediyor. Camii Kebir ve çevresindeki yenileme projesi değerleme çalışması tamamlandı. Keykubat Millet Bahçesi'ne yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığından önemli destek sağlandı. Kayseri Kalesi, kültür sanat merkezi olarak hizmet vermeye başladı. "

Raylı sisteme yeni hatlar

Büyükkılıç, sorunsuz ulaşım için de çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, raylı sisteme ekleyecekleri yeni hatların ihale sürecinde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sıcak hava balon turizmi, Kültepe Höyüğü, Koramaz Vadisi, Kapuzbaşı Şelalesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Büyükkılıç, Kayseri'nin müzeler şehri olması için de çalıştıklarını anlattı.

Büyükkılıç, Kayseri için 25 yıldır ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "17 ilçemizi ve belediye başkanımızı bağrıma basıyorum. Onlarla kenetlenerek Kayserimizin tamamına hizmet etmeye çalışıyorum. Yol ve altyapı gibi çalışmalar sıradan ve asli görevimiz. Bunların daha fazlasını yapacağız." şeklinde konuştu.

Kayseri için 2020 turizm yılı olacak

Kayseri için 2020'nin turizm yılı olacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İl Turizm Konseyi'nin kurulmasına öncülük edeceğiz ve turizmi 12 aya çıkarıp, gelirini artıracağız. Kapadokya ile iş birliğini de artıracağız. Otel yatırımcıları için de çalışmalarımız var. Tabii ki turizme eleman da yetiştireceğiz. Erciyes'i sadece kayak turizmi merkezi olmaktan çıkarıp başka alanlarda da çalışmalar yapacağız. Kayseri'yi sağlık turizm merkezlerinin en önemlilerinden biri haline getireceğiz. Ayrıca, Kültepe'nin UNESCO'nun kalıcı listesinde yer alması için çalışmaları sürdüreceğiz. Sultan Sazlığı Milli Parkı, Germir ve Kayseri mutfağı gibi değerlerimizi ortaya çıkaracağız."

Kayseri'nin tanıtımına büyük önem verdiklerini ifade eden Büyükkılıç, internet üzerinden de hedef kitlelere ulaşacaklarını dile getirdi.

Büyükkılıç, yeni yılda da birçok alanda çalışmaların devam edeceğinin altını çizerek, "Altyapı, eğitim, Erciyes, Kültepe ve Kayseri Müzesi gibi değerlerimiz bizim olmazsa olmazlarımız. Havalanının büyütülmesi çok önemli ve bu anlamda gerekli çalışmalar yapıldı. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesi ile Antalya-Nevşehir-Kayseri Tren Yolu Projesi de hazır." dedi.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Kaynak: AA