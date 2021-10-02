İlçe Özel İdare Müdürü Abdulkuddus Tunç ile birlikte ilçeye bağlı Çığlı ve Gündeş köyleri ile Çimenli Mahallesini gezen Kaymakam Kurt, KÖYDES programı kapsamında yapımı devam eden yatırımları inceledi. Çalışmalar hakkında yüklenici firmalardan bilgi alan Kaymakam Kurt, `Devletimiz, muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmek için var gücüyle çalışıyor. Özellikle köylülerin sulama amaçlı istedikleri sulama kanallarının yapımı bizim için büyük önem arz etmektedir. Çünkü sulaması yapılan bölge tarım için daha elverişli ve daha bereketli toprakları oluşturuyor` dedi. Konuşmalarının ardından Kaymakam Kurt, Çığlı Jandarma Karakolunu ziyaret etti.