Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, okul ziyaretleri kapsamında Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Derslikleri ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, pandemi tedbirlerini hatırlatarak, öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

