Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testinin pazartesiden itibaren aile hekimliklerinde başlayacağını açıklamasının ardından Erzincan’da ücretsiz SMA testi yapılmaya başlandı.

SMA hastalığıyla önleyici mücadele kapsamında, henüz yeni evlenmeye karar veren çiftlere SMA testi yapılmasına karar verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, `SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, aile hekimliklerimizde bugün itibarıyla uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun.` ifadelerini kullandı. Spinal Musküler Atrofi (SMA); vücutta istemli kasların kuvvetsizliğine ve atrofisine (erimesine) yol açan kalıtsal, nöromusküler bir grup hastalığa verilen addır. Hastalığın günümüzde kesin tedavisi olmayıp ömür boyu palyatif bakım gerektirmekte, aile ve toplum üzerinde maddi / manevi ciddi yük oluşturmaktadır. Bu hastalığın önlenmesinde en önemli adım, evlilik öncesi çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesi ve her ikisi de taşıyıcı olan çiftlerin belirlenerek çocuk sahibi olmadan önce genetik danışmanlıktan ve sağlıklı çocuk sahibi olmak için sunulan hizmetlerden yararlanmaları yoluyla yeni hasta doğumunun engellenmesidir. Bu kapsamda Erzincan’da SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde ve isteğe bağlı tüm çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı Aile Sağlığı Merkezlerinde başladı.