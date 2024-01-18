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Güncel
İHA 18.01.2024 20:19

Kayak merkezinde sis görsel şölen oluşturdu

Erzincan’da Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alan Ergan Dağı Kayak Merkezini kaplayan sis görsel şölen oluşturdu.

Kayak merkezinde sis görsel şölen oluşturdu

Sömestr tatili öncesi yoğunluğun yaşanmaya başladığı Ergan Dağı Kayak Merkezinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. Buz tutan Ardıçlı Gölü manzarasıyla siste vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı.

Kayak yarışları için Ergan Dağı Kayak Merkezine Türkiye’nin değişik illerinden gelen bazı çocuklar ise kardan adam yaparak karın tadını çıkardılar. Ergan Dağı Kayak Merkezinin sömestr tatiline hazır olduğunu belirten EBYÜ Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, “Burası çok güzel. Buz tutan göl manzarası eşliğinde kayak yapmanın tadını çıkarmak isteyen herkesi buraya davet ediyorum. En uzun pistlere sahip bir kayak merkezimiz var.” dedi.

“Ergan Dağı Kayak Merkezi, sömestr tatiline hazır”

Ergan Dağı Kayak Merkezi, Erzincan’a 12 kilometre, mesafede bulunuyor. Erzincan Havalimanı'na 13 dakika mesafedeki Kayak Merkezi Munzur Dağları'nın eteklerinde, 2970 metre rakımda, toplam 17 kilometre uzunluğundaki pistleri ile kayak severlere doğa manzarasında kayak keyfi vadediyor. Yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü'nün kenarındaki Ergan Dağı Kayak Merkezinde sadece kayak değil kar raftingi, yamaç paraşütü gibi sporlarda yapılabiliyor. Kayak merkezinde kar kalınlığının 1 metreyi geçmesi sonrası sezonu açarken kayak tutkunları pistleri doldurdu. Hafta sonları daha da yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahne olan kayak merkezi, 19 Ocak'ta başlayacak sömestr tatilinde öğrenciler ve aileleri için eğlenceli programlar hazırlıyor.

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