Şırnak'ta öğrencilere oyun etkinliği

Öğrencilerin birçok alanda gelişimine katkı sağlamak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. 27 ortaokul öğrencisinin katıldığı etkinlikte, Doç. Dr. Meliha Uzun’un verdiği eğitsel oyunlar dersinde öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amaçlandı.

Öğrenciler, eğlenerek yeni şeyler keşfettikleri ve öğrendikleri bir gün geçirirken, Doç. Dr. Meliha Uzun, “Çocuğun oyunla birlikte kişiliği şekillenir, yeteneklerini keşfeder, kazanma ve kaybetme olgularını edinir. Bu anlamda oyun, çocuğun yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. Bizlerde çocukların birçok becerisine katkı sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemek ve farkındalık oluşturmak istedik` dedi.