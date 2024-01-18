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Güncel
AA 18.01.2024 18:56

Amasya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Amasya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ali S. idaresindeki otomobil, Merzifon-Gümüşhacıköy kara yolu Karamağra köyü mevkiinde Yaşar D. yönetimindeki kamyonet ile Kadir Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Yaşar D. ve aynı araçta bulunan Mehmet D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sisin etkili olduğu bölgede, kaza nedeniyle Merzifon-Gümüşhacıköy kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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