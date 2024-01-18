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Güncel
AA 18.01.2024 18:17

Nevşehir'de geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 135 zanlı tutuklandı

Nevşehir'de geçen yıl polisin uyuşturucu operasyonlarında 135 zanlının tutuklandığı bildirildi.

Nevşehir'de geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 135 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2023 yılı boyunca uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ara vermeden devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda yakalanan 135 zanlının farklı tarihlerde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı, operasyonlardaki aramalarda 95 kilo 777 gram esrar, 4 kilo 711 gram sentetik uyuşturucu, 844 uyuşturucu hap, 21 hassas terazi, 51 tabanca ve tüfek ile bu silahlara ait 228 fişek ele geçirildiği kaydedildi.

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