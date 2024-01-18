Çıldır Gölü'nde artistik buz pateni keyfi

Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde Ardahan Üniversitesi Araştırma Görevlisi Volkan Özkan’ın daveti üzerine “İstanbul Buz Pateni” grubundan 40 sporcunun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, patenciler Türkiye’nin en büyük doğal buz pisti olan Çıldır Gölü’nde buz pateni yaparak doyasıya eğlendi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan, Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü’nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Yüzeyi tamamen buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, sporcular donan gölde buz pateni keyfini yaşadı.

İstanbul Buz Pateni grubunun lideri Burak Karakaş, “Çıldır Gölü’ne önceki yıl da gelmiştik. Sayımız on civarındaydı. Bu yıl daha kalabalık bir kitle ile gelerek Çıldır Gölü’nde paten kaymanın keyfini yaşadık. Buz pateni sporcularının büyük bir bölümünün Türkiye’de böylesine doğal bir buz pistinden haberleri yok. Çoğunlukla kuzey ülkelerinde donan gölleri ve nehirleri izliyoruz. Ancak Türkiye’de de hemen yanı başımızda böylesine güzellikte bir göl var. İlgililerin Çıldır Gölü’nü görmelerini ve bu deneyimi yaşamalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Ayrıca bu spor bu bölgede de tanınmalı ve resmi kurumların destekleriyle yaygınlaşmalı” dedi.

Ardahan Üniversitesi Arş. Gör. Volkan Özkan da, “Bölgemiz sürekli olarak sert kış ikliminin oluşturduğu zor koşullarla gündeme geliyordu. Kış mevsiminin Ardahan’da gündelik yaşamı olumsuz etkilediği bir gerçektir ancak bu durum başta Çıldır Gölü’nde olmak üzere ilimizde kış sporlarının uzunca bir süre yapılabileceği bir atmosfer sağlamaktadır. Dezavantajlı durumu avantaja çevirmeliyiz. Son birkaç yıldır Çıldır Gölü’nde buz pateni yapmak popüler bir hale geldi. Bu yıl çok seçkin ve profesyonel bir kitleyi ağırladık. Önümüzdeki yıl sayının daha da artacağını ve uluslararası sporcuları da ağırlayacağımızı ümit ediyoruz. Yapılan bu etkinliğin kurumlarımızın ve ilgili kuruluşların dikkatini çekmesini hedefliyoruz” diye konuştu.