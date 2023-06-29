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Güncel
TRT Haber 29.06.2023 10:07

Kavurma nasıl yapılır? Lezzetli kavurma tarifi…

Kurbanlar kesildi, sırada ise Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı kavurma var. Peki, lezzetli bir kavurma yapmanın püf noktası nedir? Kavurma nasıl yapılır? Kavurma tarifi…

Kavurma nasıl yapılır? Lezzetli kavurma tarifi…

Kurban Bayramı'nın en çok tercih edilen yemeği kavurma. Lezzetli bir kavurma yapmanın da püf noktaları var. Kuşkusuz en önemlisi etin kalitesi. Diğer malzemeler ise şöyle; yağ, tuz ve baharat. 

Kavurma nasıl yapılır?

Lezzetli kavurma kurbanın ön ayaklarından, buttan, sırttan veya kolun belirli yerlerinden yapılıyor. Etin hem lezzetli hem sağlıklı olması için bir gün dinlenmesi gerekiyor. 

Kavurma yaparken kullanılacak yağ ve tava önemli. Aşçılar mümkünse tereyağı ya da hayvanın kendi yağının kullanılmasını söylüyor.

Öncelikle kızdırılmış yağa et atılıp kısık ateşte en az yarım saat kavrulmalı. Et kavrulmasına rağmen sertse biraz sıcak su eklenebilir. Tuz ise et pişirilirken atılmıyor. Et pişirildikten sonra ateşten almadan önce, son olarak tuz ve baharat atılıyor. 

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