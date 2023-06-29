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Güncel
TRT Haber 29.06.2023 09:53

Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli?

Müslümanlar kurban ibadetini yerine getirmeye başladı. Kurban etlerini sağlıklı bir şekilde saklamak içinse dikkat edilmesi gerekenler var. Peki, kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? Kurban eti yıkanır mı?

Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli?

Bayramla birlikte milyonlarca Müslüman ibadetini yerine getirecek, kurbanlar kesilecek. Peki, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldıktan sonra kurban eti nasıl muhafaza edilmeli?

Uzmanlara göre, kurban etinin parçalara ayrılmasının ardından serin bir yerde 5-6 saat dinlendirilmesi gerekiyor. Etin ısısının düşmesi için üstü kapatılmadan bekletilmeli. Ancak bu sürede, etin böcek ve sineklerden korunmasına da dikkat edilmeli. 

Yapılan yanlışlardan biri ise eti yıkamak. Eğer içinize sinmiyor ve yıkıyorsanız, hemen ardından pişirmeniz gerekiyor. Et yıkandıktan sonra buzdolabına koyulmamalı.

Et ne zaman buzdolabından çıkarılmalı?

Etler dinlendirildikten sonra, derin dondurucuya ya da buzdolabına koyulabilir. Etin tüketileceği zaman buzdolabından çıkarılıp sebze bölümünde çözdürme işleminin yapılması gerekiyor. Dışarı koyarak çözdürme işlemini yaparsanız, bakterinin artmasına sebep olabilirsiniz.

Et, uygun koşulların sağlanmasının ardından buzdolabında 6 ay bekletilebilir. Bu nedenle, her defasında tüketilecek kadarının çıkarılması gerekiyor. Çözülen etin tekrar dondurulması ise sağlık açısından oldukça zararlı. Pişirmeden önce etin oda sıcaklığına getirilmesi daha yumuşak olmasını sağlıyor. 

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