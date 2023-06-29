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Güncel
İHA 29.06.2023 09:41

Diyarbakır’da vatandaşlar tarihi Ulu Cami’de bayramlaştı

Diyarbakır'da vatandaşlar, 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen tarihi Ulucami’de bayram namazı sonrası bayramlaştı.

Diyarbakır’da vatandaşlar tarihi Ulu Cami’de bayramlaştı

Merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulucami'ye gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı sonrası bayramlaştı.

Namaz sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, bayram sevincinin paylaşılması, hep birlikte güzel bir şekilde yaşanması gerektiğini söyledi. Hali vakti yerinde olan vatandaşların kurbanlarını keseceğini belirten Vali Su, “Allah, hepsinin kurbanını kabul etsin. Kurbanlarımız, ahbaplarımız, ailemiz ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak güzel bir kurban geçirmeyi temenni ediyorum. Kurban Bayramının ilimize, ülkemize, tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenabı Haktan temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Vali Su’ya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Emin Yaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya eşlik etti. 

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