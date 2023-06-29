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Güncel
İHA 29.06.2023 09:32

Hakkari’de içme suyu arızası giderildi

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları hummalı çalışma sonucunda Merzan Mahallesi’ndeki içme suyu arızasını giderdi.

Hakkari’de içme suyu arızası giderildi

Belediye ekipleri, mesai gözetmeksizin vatandaşın mağdur olmaması için geceli gündüzlü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Merzan Mahallesi’nde içme suyu şebekesinin arızalanması nedeniyle belediye ekipleri çalışma başlattı. Kentin en kadim mahallelerinden biri olan Merzan Mahallesi sakinlerinin bayramda sıkıntı yaşamaması için ekipler arızayı giderilerek yeniden su akışını sağladı. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bayram süresince de ekiplerin çalışmalarına devam edeceğini ifade ettiler.

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