Katlanır koltuk arasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Olay kent merkezinde bulunan Kur'an kursunda meydana geldi.



Çocuk oyun oynadığı sırada katlanır koltuk arasında sıkıştı. Çocuğun kendi başına kurtulma çabaları yetersiz kalınca yardımına hocaları koştu. Hocaların da çabaları sonuç vermeyince Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hızla olay yerine gelen ekipler ispiralle koltuğun mekanizmasını keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Görüntülerde koltuk arasına sıkışan çocuğun korktuğu ve itfaiye ekiplerinin kurtarma anı yer aldı. Olayda yara almadan kurtarılan çocuk sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.