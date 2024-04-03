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Güncel
AA 03.04.2024 10:13

Sakarya'da iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iş yerine yapılan silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Tuzla Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesindeki oto yıkama dükkanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli, işletme sahibi olduğu öğrenilen A.K.'ye tabancayla ateş etti.

Yaralanan A.K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anında dükkanın yakınında bulunan Hamdi D., iki el silah sesi duyduğunu söyleyerek, "Dükkandan çıkan siyah ceketli biri motosiklete binerek gitti. Baktık arkadaş vurulmuş. Sonrasında ambulansa haber verdik. 1 hafta önce de gece dükkanı kurşunlamışlar" dedi.

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