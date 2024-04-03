Muğla'da 9 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipleri sevk etti.

Ekipler, lastik bottaki 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

1 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakcısı yakalandı

İlçe açıklarında deniz bisikletiyle yurt dışına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler gönderildi.

Deniz bisikletindeki 1 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şüpheli de yakalandı.

Durdurulan başka bir lastik botta ise aralarında çocukların da olduğu 9 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.