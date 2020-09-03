İlçeye bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Derekaraağaç köyü Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlığın zarar gördüğü yangının başka köylere de sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösteriyor.

Bölgede çalışmaları takip eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2 uçak, 10 helikopter ve 117 arazözle yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz." dedi.

Yangının çıktığı andan itibaren ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirten Karacabey, şöyle devam etti:

"Şu an için köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ormanlarımız yandığı için üzülüyoruz ama can kaybı olmaması bizi teselli ediyor. Ekiplerimizle birlikte dün yangının çıktığı andan itibaren kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam etti. Gece boyunca sabaha kadar karadan ekiplerimiz çalıştı. Havanın ağarmasıyla birlikte de hava ekipleri de müdahil oldu çalışmalara."

Yanan alanla ilgili net tespitin henüz yapılamadığını ifade eden Karacabey, "Yangın söndükten sonra bu tespiti yapacağız." diye konuştu.

Evi yanan İsmail Dere ise kızının düğünü için İstanbul'a gittiğini, bu sırada evinin yandığı bilgisini aldığını söyledi.

Daha sonra yola çıkarak köye geldiğini anlatan Dere, "Her şeyim yandı. Evim, ahırım yandı. Kurbanda hayvanlarımı satmıştım. Devletimizden yardım bekliyorum. Ben hayvan alıp besleyip satıyordum. Kurban Bayramı öncesinde hayvanlarımın hepsini satmıştım." ifadesini kullandı.

Satılmış Dere ise "Her şeyimiz yanmış kül olmuş. Şu an külünü görüyoruz." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Bu arada AA ekibi bölgedeki yangını havadan görüntüledi.