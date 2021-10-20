Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik 2 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 23,96 gram metamfetamin, 0,48 gram skunk, 41,34 gram bonzai, 78 reçeteye tabi hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 28 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Kastamonu
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