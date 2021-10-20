Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin terörle mücadele konusunda bilgilendirilmesi amacıyla üniversite yerleşkesinde stant kurdu.

Yeni kayıt yaptıran ve eğitimine devam eden öğrencilere terör örgütlerinin eleman temini, propaganda yöntemleri ve yasadışı faaliyet yürüten gruplarla ilgili bilgiler veren polis ekipleri, şüpheli durumlarda kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.

Standı ziyaret eden öğrencilere hediye veren ve ikramlarda bulunan ekipler, polis teşkilatı olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrencilerden Furkan Çiftçi, "Bugün Muş Emniyet Müdürlüğünden gelen polis ağabeylerimiz bizi bilgilendirdi. Bilgilendirmenin yapılması ve bizi aydınlatmaları çok iyi bir yaklaşım. Gençlerin tuzaklara düşmemeleri için terörle mücadele noktasında çeşitli bilgiler verildi. Teşekkür ederiz." diye konuştu.