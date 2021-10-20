Kentte bahçe bakımı işleri yapan Koca, Mucur ilçesindeki bahçesine 8 yıl önce hünnap fidanı dikerek deneme üretimine başladı.

Yaklaşık 3-4 yıl sonra meyve vermeye başlayan hünnap ağacının sayısını 250'ye çıkaran ve iyi sonuç elde eden Koca, geçen sürede ilçede meyve ağaçlarını çoğaltarak 2 bin adede çıkardı.

Bu yıl ki hasadını tamamlayan Koca, AA muhabirine, halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" de denilen bu meyvenin haziran ayında uyanmaya başlaması nedeniyle Kırşehir'in bozkır ikliminde zirai dondan etkilenmediğini söyledi.

Don sıkıntısı yaşanan meyvelere alternatif olabilecek bir üründen iyi sonuçlar almaya başladığını vurgulayan Koca, "7-8 yıl önce Denizli'ye gittim, bu ürünü gördüm ve ne olduğunu sordum, 'hünnap, ölümsüzlük meyvesi, sizin orada olmaz' dediler. 10 tane getirdim, farklı yerlere ektim, bir yerde olmazsa diğerinde olsun diye. Hepsinde oldu. Çok da iyi uyum sağladı. Bahçemdeki ağaç sayısı 250 oldu. Benden etkilenen iki kişi daha bahçelerine hünnap fidanı diktirdi. İlçede benim ilgilendiğim ağaç sayısı 2 bini buldu." dedi.

Beş yıldır hünnap hasadı yaptığını aktaran Koca bir hünnap ağacının ortalama 30 kilo meyve verdiğini, kilosunun toptan 10 liraya satıldığını ifade etti.

Koca, hünnap meyvesinin bölgede tanıtımını yapmaya devam ettiğini vurgulayarak, farklı ürün denemesi yapmak isteyenlere tavsiye ettiğini ve yetiştirilmesine katkı sağladığını dile getirdi.