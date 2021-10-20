Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sancaktepe'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sancaktepe'de Paşaköy Caddesi'nden Kurtköy istikametine giden ve şoförünün ismi öğrenilemeyen 41 AAV 667 plakalı yüklü hafriyat kamyonu, virajı alamayarak devrildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kurtköy istikameti trafiğe kapanırken kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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