ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, makine mühendisliği ve endüstriyel tasarım mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan Erciyes Roket Takımı öğrencileri ve danışman hocaları Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

2022'de ABD'de de gerçekleştirilecek Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda T3 Allstar ekibi olarak Türkiye'yi temsil edecek öğrencilerden Tarık Buğrahan Kaplan ile Şeyma Yiğit ve danışman hocaları Arş. Gör. Dr. Orhan Keklikçioğlu Çalış'a yarışma hakkında bilgi verdi.

Rektör Çalış, yarışmaya seçilen öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Öğrenci odaklı yönetim anlayışı ile her zaman öğrencilerin araştırma-geliştirme çalışmaları ve sosyal faaliyetlerine destek olmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Çalış, öğrencilerin böyle bir yarışmaya seçilmesinden dolayı gurur duyduklarını belirtti.