Kastamonu'da Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik eğitimi verildi

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara trafik kuralları anlatıldı, büyüklere de bilgilendirme yapıldı.

Akülü arabalara binerek platform üzerinde araç kullanan öğrencilere polislerce "hayatla yarışılmaz" mottosuyla eğitim verildi.

Vali Meftun Dallı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, etkinlik alanını ziyaret ederek bilgi aldı.

Vali Dallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik eğitiminin önemini vurguladı.

Bu haftadan beklentilerinin çocukları ve gençleri trafik hususunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olduğunu vurgulayan Dallı, "Bugün de bu sevgili yavrularımızla bir araya geldik. Onlara trafikle ilgili birtakım uygulamalar yaptıracağız. Aslında bizim hem İl Emniyet Müdürlüğümüz hem de İl Jandarma Komutanlığımız yıl boyunca trafik eğitimi konusunda sürekli faaliyet içindeler." dedi.

Çocuklara verilen eğitimin önemine değinen Dallı, "Yeni yetişen çocuklarımız, gençlerimiz, yeni nesiller bizlerden çok daha duyarlı davranırlar. Çünkü bildiğiniz gibi trafik kazalarının bir numaralı sebebi insan hataları. Bugün her türlü altyapımız olarak son derece iyi noktaya gelmemize rağmen sırf insan hataları yüzünden hala can kayıplarımız devam ediyor. Pek çok zarara uğruyoruz. Bizim yaptığımız bu eğitimler sonucu diliyor ve umuyoruz ki bu insan hataları en aza insin. Artık bu kayıp ve zararları yaşamayalım." diye konuştu.

Gün boyu devam edecek programda sürücülere ve yayalara trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıtılıyor.