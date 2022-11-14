Demirci köyünde Aydın Ö. ve Tuncel B. ile komşuları E.K. ve M.A.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın Ö. ile Tuncel B. tabancayla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan E.K. ve M.A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.