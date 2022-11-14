Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da silahlı kavga: 2 yaralı
Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Demirci köyünde Aydın Ö. ve Tuncel B. ile komşuları E.K. ve M.A.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın Ö. ile Tuncel B. tabancayla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan E.K. ve M.A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Kastamonu
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