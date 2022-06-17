Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da salça kavanozuna uyuşturucu saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde kavanozdaki salçanın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine otobüsle gelen S.Y. (30) ve S.K'nin (28) bagajlarında uyuşturucu bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, şüphelilere ait paketteki salça kavanozunun içine gizlenmiş 7 gram uyuşturucu buldu.
Zanlılar gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Kastamonu
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