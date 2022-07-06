Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 00:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Kastamonu'da araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Örencik köyünde yaşayan aynı aileden R.T, C.T, C.T. ve Ş.T. ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 4 kişi tedavi altına alındı.
Etiketler: Kastamonu
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