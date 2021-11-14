Halk Eğitim Merkezi ile İnebolu İlçe Müftülüğü işbirliğiyle başlatılan 'cenaze hizmetleri' kursunda kadınlara 32 saat eğitim verilecek. 16 kursiyerin açıldığı kursta cansız manken üzerinde uygulamalı olarak eğitim veriliyor.

“Kadın cenaze yıkamacıya büyük ihtiyaç var”

Kurs sonunda kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak.

Kurs hakkında bilgi veren İlçe Müftüsü Telat Ergin, “Müslümanlığa göre ölümden sonra yapılacak ilk iş bedenlerin yıkanmasıdır. Kursumuzda bebek ölümleri, cenazelerin yıkanmasında dikkat edilecek hususlar ve cenaze namazı hakkında bilgiler veriliyor. En son yaşadığımız sel afetinde ölen 65 vatandaşın cenazeleri İnebolu’da yıkandı. Özellikle kadın cenaze yıkamacı konusunda büyük ihtiyaç var. Kadınlar da bu ihtiyaçlara karşılık vermek istedikleri için biz bu kursu açtık” dedi.