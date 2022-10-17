Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yaşar Keskin idaresindeki otomobil, Kale Yakası mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan Keskin, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk tedavisinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:59
- 11:55
- 11:46
- 11:56
- 11:38
Sıradaki Haber
Mantar toplarken ormanda kaybolan 2 kadın bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz