Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde 753 personelin katılımı ile toplam 625 iş yerinin kontrolü gerçekleştirildi. Uygulamada 7 bin 356 şahıs sorgulanırken, 6 aranan şahıs yakalandı.

İşletmelerde yapılan kontrollerde ise 2 iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.