Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya'da yasadışı bahis operasyonu
[Fotograf: İHA]
Antalya'daki yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulamasında 625 iş yeri denetlendi. 7 bin 356 şahıs sorgulandı. Uygulamada 6 aranan şahıs yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde 753 personelin katılımı ile toplam 625 iş yerinin kontrolü gerçekleştirildi. Uygulamada 7 bin 356 şahıs sorgulanırken, 6 aranan şahıs yakalandı.
İşletmelerde yapılan kontrollerde ise 2 iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.
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