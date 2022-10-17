Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mantar toplarken ormanda kaybolan 2 kadın bulundu
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, mantar toplarken kaybolan 2 kişiyi jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri buldu.
Ahmetusta mevkisinde ormanlık alanda mantar toplamaya giden 2 kadın, bir süre sonra yolunu kaybetti.
Kendi imkanlarıyla ormandan çıkamayacaklarını anlayan kişiler, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Ormana, jandarma, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma Derneğinin Karabük birimi ekipleri sevk edildi.
Bu kişiler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak evlerine bırakıldı.
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