Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da Covid-19 testi pozitif kişi ATM'de işlem yaparken yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif olan ve bir ATM'de işlem yaparken yakalanan kişi yurda yerleştirildi.
Alatarla köyünde denetim yapan jandarma görevlileri, bir ATM'den işlem yapan M.E'nin Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorguladı.
Kovid-19 testinin pozitif olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gerektiği belirlenen M.E. hakkında tutanak tutuldu.
M.E, karantina süresini tamamlamak üzere AFAD ekiplerince Kastamonu'daki yurda yerleştirildi.
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 19:16
- 19:05
- 18:54
- 19:06
- 18:52
Sıradaki Haber
Mersin'de polisler tam kapanmada sokak hayvanlarını besledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz