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Güncel
DHA 16.05.2023 10:15

Kastamonu’da bebek sayısı azaldı

Kastamonu’da bebek sayısı 2021 yılına göre yüzde 0,15 azalarak 3 bin 255 oldu.

Kastamonu’da bebek sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu’da canlı doğan bebek sayısı 2021 yılına göre yüzde 0,15 azalarak 3 bin 255 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,6’sı erkek, yüzde 48,4’ü kız oldu.

Kastamonu’da toplam doğurganlık hızı 1,39 çocuk oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2021 yılında 1,39 çocukken 2022 yılında da 1,39 oldu.

Kastamonu toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu 27. il oldu

Kastamonu’da en yüksek doğum, 25-29 yaş grubundaki annelerde görüldü. Kastamonu’da gerçekleşen doğumların annelerin yaş grubuna göre dağılımı hızı incelendiğinde, en yüksek doğum sayısının 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğum sayısı 2021 yılında 1 190 iken 2022 yılında 1 233 oldu.

İlk doğumunu 2022 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,9 oldu.

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